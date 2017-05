Die Wahrheit über Nachkäufe - Warum sie es nicht tun sollten

Oder: Warum sich Nachkäufe NICHT lohnen

In meinem letzten Beitrag zur Herleitung der Via Negativa schrieb ich schon, dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Trader im NICHTerleiden von großen Verlusten liegt. Um dieses Ziel besser zu erreichen, möchte ich diesmal auf das oft praktizierte "Verbilligen" eingehen. Dieses Vorgehen ist leider (zu) vielen Börsianern bekannt. Wenn Positionen ins Minus rutschen wird nachgekauft - mal früher, mal später. Warum sind Nachkäufe so beliebt und warum sind sie so gefährlich?

Beliebt sind Nachkäufe aus mathematisch und psychologisch trügerischen Gründen. Zuerst passiert rein rechnerisch etwas ganz banales und unmittelbar sichtbares. Das prozentuale Minus der Verlustposition verkleinert sich. Und zusätzlich kann ich mir diesen positiven Erfolg ganz alleine zuschreiben.

Hinzu kommt, dass dieser Effekt noch verstärkt wird. Zum einen ist es häufig so, dass der Nachkauf im Verlust mit demselben Betrag erfolgt wie die Erstanlage. Dadurch wird der gesamte Einstandspreis überdurchschnittlich reduziert - je größer der Nachkauf desto tiefer der Einstand. Dies hat zur Folge, dass die Gesamtposition nun viel schneller in den Gewinn laufen kann und die Trefferquote dieser Kauf-Nachkauf-Strategie nahezu 100 Prozent erreicht. Da man so fast immer Verlustpositionen im Gewinn beenden kann, konditioniert sich das Gehirn auf diese Strategie. Unser psychologisches Belohnungszentrum sagt uns: Fein gemacht - immer weiter so!

