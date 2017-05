MCH Group übernimmt MC2, ein führender Event Marketing Dienstleister in den USA

Die MCH Group, eines der weltweit führenden Live-Marketing-Unternehmen mit Hauptsitz in Basel/Schweiz, übernimmt zu 100 % die Unternehmensgruppe MC2 ("MC-squared"), ein bekanntes und führendes Dienstleistungsunternehmen im Messe- und Eventmarkt in den USA. Es ist dies die mit Abstand grösste Akquisition in der 100jährigen Geschichte der MCH Group und eine bedeutende strategische Expansion. "Die Übernahme von MC2 ist ein Riesenschritt in der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie, die wir seit 2005 verfolgen", erklärt René Kamm, CEO der MCH Group. "Mit ihr werden wir unsere internationale Präsenz und Aktivitäten markant verstärken und unsere

Dienstleistungsangebote im Bereich Live Marketing weiter ausbauen."

Als einer der Marktführer bei Messen und Corporate Events sowie beim Bau permanenter Markenwelten beschäftigt MC2 über 350 Angestellte an 15 Standorten in den USA (Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Detroit, Kingman, Las Vegas, Lehigh Valley, Los Angeles, New York, Orlando, San Francisco und St. Louis) und in Deutschland (Düsseldorf) und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 160 Mio. MC2 wird ein eigenständiges Unternehmen innerhalb der Division "Live Marketing Solutions" der MCH Group bleiben. Das Unternehmen wird unter der Leitung des CEO Gary Benson und seines Management Teams seine bestehende Organisationsstruktur beibehalten, ebenso wie seine operativen Geschäftsstellen in den USA und in Deutschland.

Der Bereich "Live Marketing Solutions" der MCH Group umfasst die Dienstleistungen Strategie und Konzeption, Marketing Consulting, Event Management, Messe- und Eventbau sowie Multi Media Lösungen. 2016 hat die MCH Group die Tochtergesellschaft MCH Global gegründet, um die Dienstleistungen gebündelt und als "One-Stop-Shop"-Lösungen lokalen und globalen Kunden anbieten zu können. Mit der Übernahme der MC2 macht die MCH Group nun den nächsten Schritt in der Umsetzung ihrer Strategie. Mit ihr werden die Leistungsstärke und Wettbewerbsfähigkeit der MCH Group und von MC2 gleichermassen gestärkt, indem neue Marktsegmente erschlossen und wechselseitige Synergien genutzt werden können.

"Wir freuen uns sehr, MC2 in unserer MCH Group und unserem Netzwerk der Live Marketing Solutions willkommen zu heissen", sagt Jean-Marc Devaud, CEO der Division "Live Marketing Solutions" der MCH Group. "Wir sind beeindruckt von der grossen Kompetenz und der starken und loyalen Kundenbasis von MC2, die uns an der Seite eines ausgewiesenen und wachsenden Partners Zugang zum wichtigen amerikanischen Markt verschafft." Jean-Marc Devaud betont weiter: "Wir können nun lokal und global tätige Kunden in allen wichtigen Märkten - Europa, USA, Asien und Mittlerer Osten - und in allen Live Marketing Bereichen bedienen. Wir können lokale Kunden mit unseren autonomen Gesellschaften und global tätige Kunden durch das Netzwerk unter dem Dach der MCH Global betreuen."

Gary Benson, CEO von MC2 unterstreicht: "Wir sind begeistert und stolz, dass MC2 ein integrierter Teil der MCH Group wird. Dies wird den Nutzen für unsere Kunden, Partner und Angestellten erweitern und wir sehen grosse Entwicklungsmöglichkeiten. Die herausragende Kompetenz und Reputation der MCH Group und ihres einzigartigen Live Marketing Solutions Netzwerkes werden uns ermöglichen, die Marktanteile in den USA weiter zu steigern. Sie werden uns zudem darin stärken, unsere global tätigen Kunden in wichtigen Märkten betreuen und internationale Marktsegmente stärker durchdringen zu können. Unsere Kunden werden nun leichten Zugang zu globalen Märkten haben, begleitet von ihren bestehenden Betreuungsteams."

MCH Group und "Live Marketing Solutions"

Die MCH Group ist eines der weltweit führenden Live Marketing Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk im gesamten Messe- und Event-Markt. Mit ihrem Hauptsitz in Basel/Schweiz gehören zu ihr die Messegesellschaften in Basel, Lausanne und Zürich. Sie veranstaltet und hostet rund 90 Messen, darunter die weltweit führenden Baselworld und Art Basel in Basel, Miami Beach und Hong Kong. Ihre Gesellschaften im Bereich "Live Marketing Solutions" bieten individuelle Marketing Lösungen in den Bereichen Strategie und Konzeption, Marketing Consulting, Event Management, Messe- und Eventbau sowie Multi Media Lösungen. Diese Gesellschaften sind weltweit tätig. Sie sind an verschiedenen Standorten in der Schweiz und in Deutschland präsent und haben Niederlassungen in Shanghai, Dubai und Astana.

(www.mch-group.com: http://www.mch-group.com)

MC2

MC2("MC-squared") ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen im Messe- und Eventmarkt in den USA. Sie hat sich seit 1999 zu einem der Marktführer bei Messen und Corporate Events sowie beim Bau permanenter Markenwelten entwickelt. Das Unternehmen schafft integrierte Marketing Programme und kreiert Erlebnisse, wo Menschen Menschen begegnen. Einige der weltweit grössten Brands wie Canon, Samsung, Caterpillar, General Electric, Toyota, Motorola, Bloomberg, Volvo und 350 weitere nehmen die Fachkompetenz und Partnerschaft von MC2 in Anspruch. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chestnut Ridge, New York und beschäftigt eine grosse Anzahl Live Marketing Experten an 14 Standorten in den USA sowie in Düsseldorf/Deutschland.

(www.mc-2.com: http://www.mc-2.com)

