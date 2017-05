NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Montag gespalten in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,08 Prozent auf 20 923,32 Punkte. Für den marktbreiten S&P-500-Index ging es hingegen um 0,08 Prozent auf 2386,06 Punkte nach oben.

Die Technologie-Indizes legten deutlicher zu. Der Nasdaq 100 gewann 0,44 Prozent auf 5608,12 Punkte.

Das Handelsvolumen dürfte unterdurchschnittlich bleiben. An den wichtigsten europäischen Aktienmärkten geht das Geschäft erst am Dienstag wieder los.

Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten waren unter dem Strich eher enttäuschend ausgefallen. So war die Entwicklung der privaten Ausgaben und Einkommen in den USA im März hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die nach wochenlangen Verhandlungen erzielte Einigung von Republikanern und Demokraten im US-Kongress auf ein Haushaltsgesetz im Umfang von einer Billion Dollar wurde hingegen von Händlern als leicht positiv bewertet.

Marktbewegende Nachrichten zu größeren Unternehmen lagen nicht vor. So spiegelte sich im Dow die allgemeine Marktstimmung wieder. An der Spitze stand mit Apple eine Technologiekonzern (+1,46%). Am Indexende rangierte mit Boeing hingegen ein klassischer Industrievertreter./he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0041 2017-05-01/16:33