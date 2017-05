Washington - In den USA haben die Konsumausgaben der privaten Haushalte im März entgegen den Erwartungen stagniert. Zum Vormonat habe die Veränderung bei 0,0 Prozent gelegen, teilte das US-Handelsministerium am Montag mit. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 0,2 Prozent gerechnet. Im Februar hatte das Plus bei 0,1 Prozent gelegen.

Die Einnahmen der privaten Haushalte stiegen im März um 0,2 Prozent nach revidierten 0,3 Prozent (zunächst: +0,4%) im Vormonat. Volkswirte hatten mit plus 0,3 Prozent etwas mehr erwartet.

Die Teuerung, ...

