New York - Die US-Aktienmärkte sind am Montag gespalten in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,08 Prozent auf 20'923,32 Punkte. Für den marktbreiten S&P-500-Index ging es hingegen um 0,08 Prozent auf 2386,06 Punkte nach oben. Die Technologie-Indizes legten deutlicher zu. Der Nasdaq 100 gewann 0,44 Prozent auf 5608,12 Punkte.

Das Handelsvolumen dürfte unterdurchschnittlich bleiben. ...

