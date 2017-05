Der Verteidigungsexperte der Grünen, Omid Nouripour, hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vorgeworfen, rechtsextreme Tendenzen in der Bundeswehr nicht wahrgenommen zu haben. Wenn von der Leyen nun von "falsch verstandenem Korpsgeist" in der Truppe spreche, sei "es bizarr, dass die Ministerin dies erst jetzt merkt. Sie ist schließlich schon vier Jahre im Amt", sagte Nouripour der "Saarbrücker Zeitung".

Nouripour forderte von der Leyen auf, den Fall des offenbar rechtsextremen Bundeswehroffiziers Franco A. "gründlichst aufzuklären" und alle Informationen auf den Tisch zu legen. "Sie muss in der Truppe aufräumen", betonte der Grünen-Politiker. In den vergangenen Jahren sei der Fokus zu wenig auf Rechtsextremismus in der Bundeswehr gelegt worden.

"Denn zuletzt hat man vor allem versucht, nicht von Dschihadisten unterwandert zu werden." Das sei zwar richtig. "Aber man muss das eine tun, ohne das andere zu unterlassen", so Nouripour.