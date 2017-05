NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Montag leicht über 1,09 US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar. Wegen des Feiertages in den wichtigsten europäischen Ländern war der Handel allerdings äußerst dünn. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte am Montag keinen Referenzkurs fest.

Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten waren unter dem Strich eher enttäuschend ausgefallen. So war die Entwicklung der privaten Ausgaben und Einkommen in den USA im März hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die nach wochenlangen Verhandlungen erzielte Einigung von Republikanern und Demokraten im US-Kongress auf ein Haushaltsgesetz im Umfang von einer Billion Dollar wurde hingegen von Händlern als leicht positiv bewertet./he

ISIN EU0009652759

AXC0044 2017-05-01/17:02