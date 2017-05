von Birgit Haas, €uro am Sonntag Viele Börsianer blieben aber zunächst skeptisch, weil die Erträge etwa aus Zinsen auch aufgrund gestiegener Risikoprämien auf Verbindlichkeiten rückläufig blieben. Vorstandschef John Cryan will jedoch wieder angreifen und kündigte an, in der Krise verlorene Marktanteile zurückzuerobern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...