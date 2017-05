Industrie in China schwächt sich im April überraschend deutlich ab

Die Industrie in China hat sich im April überraschend deutlich abgeschwächt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie rutschte im April auf 51,2 Punkte von noch 51,8 Punkten im März ab. Volkswirte hatten mit einem Stand von 51,7 Punkten gerechnet. Damit zeigt sich der Einkaufsmanagerindex für die Industrie zwar so schwach wie seit sechs Monaten nicht mehr, allerdings liegt der Index nun schon den neunten Monat in Folge über der Schwelle von 50 Punkten. Über der Marke wird signalisiert, dass es sich um Wirtschaftswachstum handelt.

US-Inflation verfehlt im März Inflationsziel der Fed

Die US-Inflation hat im März unter dem Ziel der Federal Reserve gelegen. Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), stieg um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Im Februar hatte die Rate bei 2,1 Prozent gelegen. Die Fed strebt eine Inflation von 2 Prozent an. Im Vergleich zum Vormonat ermäßigte sich der Index im März um 0,2 Prozent. In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie sank der Index um 0,1 Prozent auf Monatssicht. Im Vergleich zum Vorjahr legte der Index im März um 1,6 Prozent zu.

IHS Markit bestätigt schwächeres April-Wachstum der US-Industrie

Die US-Industrie hat im April erneut an Dynamik verloren. Der Markit-Einkaufsmanagerindex sank nach Daten der zweiten Veröffentlichung auf 52,8 Punkte von 53,3 im Vormonat. Ökonomen hatten die Bestätigung des ersten Ausweises von 52,8 so erwartet. Ein schwaches Wachstum des Neugeschäfts war für die schwächste Entwicklung des Einkaufsmanagerindexes seit September 2016 verantwortlich. Die Daten offenbarten zudem einen steigenden Kostendruck, die Einkaufspreise der Unternehmen erreichten das höchste Niveau seit zweieinhalb Jahren.

ISM-Index Industrie fällt deutlicher als vorhergesagt

Die Dynamik der US-Industrie hat im April stärker als befürchtet nachgelassen. Der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf 54,8 nach einem Indexstand von 57,2 im März. Befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf nur 56,5 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit aber weiter deutlich über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Industrie signalisiert. Der Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

Britischer Ex-Premier Blair will mit politischer Bewegung gegen Brexit kämpfen

Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair will mit einer politischen Bewegung gegen den Austritt seines Landes aus der EU kämpfen. Er plane zwar nicht, bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 8. Juni anzutreten, sagte der 63-Jährige der Zeitung "Daily Mirror" vom Montag. Er sei aber bereit, sich "die Hände schmutzig zu machen", um den Befürwortern des Brexit beim Referendum im Juni vergangenen Jahres eine Chance zu geben, ihre Entscheidung zu revidieren.

Kurz vor den wichtigen Landtagswahlen fällt die SPD auf 29 Prozent

Kurz vor den wichtigen Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen fällt die SPD in der Wählergunst zurück. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verliert die Partei zwei Zähler und kommt auf 29 Prozent. Der Abstand zu CDU/CSU, die wie in der Vorwoche bei 36 Prozent liegen, wächst damit auf sieben Prozentpunkte.

Saudi-Arabien will auf deutsche Rüstungslieferungen verzichten

Das autokratisch geführte Königreich Saudi-Arabien will in Zukunft auf Anfragen für Rüstungslieferungen aus Deutschland verzichten. "Wir akzeptieren die deutsche Zurückhaltung, was Exporte nach Saudi-Arabien angeht, wir kennen die politischen Hintergründe", sagte der Vize-Wirtschaftsminister Mohammad al-Tuwaijri in einem Interview mit dem Spiegel.

Airbus-Chef Enders hofft auf Sieg Macrons in Stichwahl gegen Le Pen

Airbus-Chef Tom Enders hofft auf einen Sieg des parteilosen Kandidaten Emmanuel Macron in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl. In einem auf Französisch verfassten Brief, den Airbus am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichte, wünscht der 58-jährige Deutsche dem früheren Wirtschaftsminister alles Gute für die Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen am 7. Mai und für die im Juni folgende Parlamentswahl.

Daimler will Preis für Elektroautos in den kommenden Jahren deutlich senken

Daimler-Entwicklungsvorstand Ola Källenius sieht in den kommenden Jahren deutlich fallende Preisen für Elektroautos. "Die Kosten werden sinken. In den nächsten fünf bis sieben Jahren werden wir Elektroautos deutlich preiswerter anbieten können", sagte Källenius in einem Interview mit der Bild am Sonntag. Während die Preise sinken, soll die Reichweite der Elektroautos deutlich steigen. Er kündigte an, dass der Autokonzern in "spätestens" zwei Jahren einen Elektro-Mercedes mit neuen Batterien mit 500 Kilometer Reichweite vorstellt. Bis 2025 erwartet Daimler demnach einen Anteil von Elektro-Fahrzeugen am Absatz des Konzerns von bis zu 25 Prozent.

Um Tribune Media zeichnet sich Bieterwettstreit ab - Kreise

Um das US-Medienunternehmen Tribune Media Co zeichnet sich Kreisen zufolge ein Bieterstreit ab. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, sollen an dem Konzern mit Sitz in Chicago die Sinclair Broadcast Group, 21st Century Fox in Zusammenarbeit mit der Private-Equity-Gesellschaft Blackstone sowie die Nexstar Media Group interessiert sein. Die Frist für die endgültigen Gebote an Tribune Media, zu der zahlreiche Tageszeitungen und Fernsehstationen gehören, soll am Donnerstag enden. Da Tribune Media Fernsehstationen auf den größten US-Märkten wie New York, Los Angeles und Chicago besitzt, gilt der Konzern als attraktives Übernahmeziel.

