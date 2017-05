Bei Protesten in der Türkei ist es zu Krawallen gekommen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. Mehr als 200 Menschen wurden festgenommen. Sie sollen Handgranaten und Brandsätze mit sich geführt haben.

In Istanbul haben sich Demonstranten und Sicherheitskräfte zum 1. Mai Straßenschlachten geliefert. Im Stadtteil Mecidiyeköy setzte die Polizei am Montag einem Reuters-Reporter zufolge Tränengas und Gummigeschosse gegen eine Gruppe ein, die sich den Weg zum Taksim-Platz bahnen wollte. Dort war es 2013 wochenlang zu Demonstrationen gegen die Regierung gekommen. Der UN-Menschenrechtskommissar Zeid Ra'ad al-Hussein hatte zuvor die jüngste Welle von Festnahmen und Massenentlassungen in der Türkei kritisiert. Der Kampf gegen den Terror dürfe nicht auf Kosten der Menschenrechte gehen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, nannte die EU-Beitrittsgespräche eine Fiktion.

