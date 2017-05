Basel (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format unter http://www.presseportal.ch/de/pm/76695/100801873 heruntergeladen werden -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit unter: http://www.presseportal.ch/de/pm/76695/100801873 -



Die MCH Group, eines der weltweit führenden Live-Marketing-Unternehmen mit Hauptsitz in Basel/Schweiz, übernimmt zu 100 % die Unternehmensgruppe MC2 ("MC-squared"), ein bekanntes und führendes Dienstleistungsunternehmen im Messe- und Eventmarkt in den USA. Es ist dies die mit Abstand grösste Akquisition in der 100jährigen Geschichte der MCH Group und eine bedeutende strategische Expansion. "Die Übernahme von MC2 ist ein Riesenschritt in der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie, die wir seit 2005 verfolgen", erklärt René Kamm, CEO der MCH Group. "Mit ihr werden wir unsere internationale Präsenz und Aktivitäten markant verstärken und unsere Dienstleistungsangebote im Bereich Live Marketing weiter ausbauen."



Als einer der Marktführer bei Messen und Corporate Events sowie beim Bau permanenter Markenwelten beschäftigt MC2 über 350 Angestellte an 15 Standorten in den USA (Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Detroit, Kingman, Las Vegas, Lehigh Valley, Los Angeles, New York, Orlando, San Francisco und St. Louis) und in Deutschland (Düsseldorf) und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 160 Mio. MC2 wird ein eigenständiges Unternehmen innerhalb der Division "Live Marketing Solutions" der MCH Group bleiben. Das Unternehmen wird unter der Leitung des CEO Gary Benson und seines Management Teams seine bestehende Organisationsstruktur beibehalten, ebenso wie seine operativen Geschäftsstellen in den USA und in Deutschland.



Der Bereich "Live Marketing Solutions" der MCH Group umfasst die Dienstleistungen Strategie und Konzeption, Marketing Consulting, Event Management, Messe- und Eventbau sowie Multi Media Lösungen. 2016 hat die MCH Group die Tochtergesellschaft MCH Global gegründet, um die Dienstleistungen gebündelt und als "One-Stop-Shop"-Lösungen lokalen und globalen Kunden anbieten zu können. Mit der Übernahme der MC2 macht die MCH Group nun den nächsten Schritt in der Umsetzung ihrer Strategie. Mit ihr werden die Leistungsstärke und Wettbewerbsfähigkeit der MCH Group und von MC2 gleichermassen gestärkt, indem neue Marktsegmente erschlossen und wechselseitige Synergien genutzt werden können.



Medienmitteilung und Interview mit Gary Benson, CEO MC2: https://www.mch-group.com/de-CH/news.aspx



OTS: MCH Group AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76695 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76695.rss2



Pressekontakt: MCH Group, Christian Jecker, Corporate Communications, +41 58 206 22 52, christian.jecker@mch-group.com



MC2, Robert Murphy, CMO, +1 845-639-8631, rmurphy@mc-2.com