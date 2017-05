Neue Ideen umsetzen, Teams inspirieren: Forscher, Spitzenmanager und Sportler geben auf dem "Pathfinder"-Kongress Tipps für die Praxis. Und ein Weltmeister erzählt, wie sich eine Karriere auf dem Höhepunkt beenden lässt.

Nico Rosberg hat die eigene Zukunft konsequent in die Hand genommen. Der amtierende Formel-1-Weltmeister hatte Ende 2016 seine Karriere beendet - auf dem Höhepunkt. Als er den Anruf mit der Rücktrittsnachricht des Profi-Sportlers erhielt, hatte Daimler-Chef Dieter Zetsche nicht gedacht, "ein paar Monate später mit ihm über ‚Widmung' ("dedication") zu reden", sagte der Topmanager in Berlin.

Doch im Berliner Tempodrom machten Zetsche und Rosberg genau das. Denn in der Kongresshalle beschäftigten sich auf dem Zukunftskongress Pathfinder etwa 800 junge Talente und Führungskräfte, was Sie tun können und müssen, um die Zukunft ihrer Arbeitgeber - und die eigene - zu bestimmen. Welche Charaktereigenschaften, welche Fähigkeiten entscheiden über Erfolg oder Misserfolg? Wie viel Haltung ist nötig, wie kann plötzliche Veränderung ("Disruption") auch innerhalb großer Unternehmen gelingen? Ein treffendes Thema am "Tag der Arbeit" - und ein Thema, bei dem Rosberg sich als Vorbild präsentierte.

"Heute geht es nicht darum, die richtigen Antworten zu geben, sondern die richtigen Fragen zu stellen", hatte Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart zur Eröffnung gesagt. Jenseits der Alltagshektik sollten die großen Fragen besprochen werden, auch und gerade im Gespräch mit Mitarbeitern anderer Unternehmen. Steingart stellte klar: Die Gegenwart wird nicht bleiben, sie wird untergehen.

Wie man die Zukunft in die eigene Hand nehmen kann, zeigte Rosberg. Für ihn war die Präsentationsrede auf großer Bühne "eine Disruption vom Allerfeinsten", sagte er. "Vor einigen Monaten saß ich noch in meinem Rennauto." Er sprach offen über seine Karriere, die Dinge, die ihn motivierten und deprimierten, über die "komplette Lebensänderung", die der Rücktritt bedeutet ...

