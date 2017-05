The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.04.2017

ISIN



CA52886U1030

DE000CZ40L30

US29273R1095

US98933Q1085

XS0882237729

XS1048657800

XS1113021031