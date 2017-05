Halle (ots) - An sich macht die FDP derzeit vieles richtig, damit die Bundestagswahl keine Zitterpartie wird: Bildung, Digitalisierung, eine Regulierung der Zuwanderung - das alles sind Themen, die viele Menschen umtreiben. Doch es ist nicht davon auszugehen, dass die anderen Parteien bei diesen Fragen der FDP das Feld überlassen werden. Am Ende wird es um die Frage gehen, warum man eigentlich die FDP wählen soll, wenn mangels Koalitionsaussage ohnehin nicht einmal klar ist, welcher Konstellation die Liberalen zur Mehrheit verhelfen werden. Wofür steht die FDP, was ist ihr Alleinstellungsmerkmal? Ein Blick in das Wahlprogramm hilft kaum.



