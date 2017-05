Mainz (ots) - Die Affäre um den Bundeswehrsoldaten, der sich als Flüchtling anerkennen ließ und eine mutmaßliche Todesliste führte, ist mehr als peinlich für Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Und sie legt schonungslos eklatante Schwächen etwa bei der Sicherheitsarchitektur innerhalb der Truppe offen. Denn der Verdächtige ist nicht irgendein Bundeswehrsoldat - nein, er bekleidet einen Offiziersrang, ist Mitglied einer elitären binationalen Einheit und konnte trotz rechtsextremer Auffälligkeiten vor Jahren weiter seinen Dienst beim Heer versehen und sogar zwei Sicherheitsüberprüfungen durch den Militärischen Abschirmdienst unbeschadet überstehen. Die Bundeswehr habe eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen, kommentiert das von der Leyen. Wie sehr sie damit Recht hat! Das fängt bei den Vorgesetzten des Verdächtigen in der deutsch-französischen Brigade an, setzt sich beim Truppen-Geheimdienst fort - und endet schließlich bei der Ministerin selbst, die als oberste Dienstherrin für diesen Skandal mindestens politisch verantwortlich ist. Dass in der Truppe längst nicht alles rund läuft, dürfte von der Leyen deutlich bewusst sein. Die deutschen Streitkräfte hätten ein "gigantisches Personalproblem", ließ sie vor zwei Wochen verlautbaren. Wenig später setzte sie den Chefausbilder des Heeres wegen seiner nur schleppenden Aufklärung von Missbrauchsfällen ab. Die Verantwortung für den jüngsten Skandal nun ausschließlich auf Subalterne abwälzen zu wollen, zeugt von nur wenig Klasse: Ja, die Bundeswehr hat eine Führungsschwäche. Aber diese reicht bis auf die höchste Ebene.



OTS: Allgemeine Zeitung Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65597 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65597.rss2



Pressekontakt: Allgemeine Zeitung Mainz Wolfgang Bürkle Newsmanager Telefon: 06131/485980 online@vrm.de