Zürich (awp) - Beim Cybersecurity-Unternehmen Wisekey kommt es an der Generalversammlung vom 31. Mai zu Veränderungen im Verwaltungsrat. So treten der frühere Roche-CEO Franz Humer sowie Thomas Egger nicht zur Wiederwahl an, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Neu ins Gremium einziehen sollen laut den Angaben dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...