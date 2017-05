Regensburg (ots) - Auch wenn der parteilose Emmanuel Macron in den meisten Umfragen zur französischen Präsidentschaftswahl klar vorne liegt, sollte er nicht zu siegesgewiss sein. Marine Le Pen ist mit deutlich mehr Schwung in die Stichwahl gestartet. Einen Fehler darf sich Macron nicht erlauben. Der viel beschworene "republikanische Damm" gegen den Front National ist niedriger als vor 15 Jahren, als Parteigründer Jean-Marie Le Pen in die Stichwahl kam. Damals ging eine Schockwelle durch Frankreich. Diesmal ist das anders. Die Einheit gegen den Front National bröckelt. Auf linker Seite rufen einige dazu auf, sich zu enthalten. Und: Auch nach einem Sieg stünde Macron auf wackligem Terrain - mindestens bis zur Parlamentswahl im Juni.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de