Mehrere hundert Menschen versammelten sich in New York, um für die Rechte der Einwanderer zu demonstrieren - und gegen Donald Trump. Auch die Großbanken JP Morgan und Wells Fargo gerieten ins Visier der Demonstranten.

"Stop Seperating families", steht auf dem Papp-Schild, das ein Mann mit grauen Haaren am Washington Square Park vor dem großen Triumphbogen in die Luft hält. "Full rights for all immigrants" ist auf dem Banner zu lesen, den drei Menschen verschiedener Hautfarbe zwischen sich aufspannen. "No War, No Warming, No Walls - Sanctuary for All" fordert eine andere Gruppe, die in roten T-Shirts gekleidet ist.Einwanderung ist das dominante Thema auf dieser 1.-Mai-Kundgebung in New York. Zwei Tage nach den Großdemos gegen die Klima-Politik der Regierung in Washington und anderen Städten haben sich erneut einige Hundert Demonstranten in dem legendären Park versammelt, wo früher Bob Dylan spielte und schon viele Großdemos ihren Anfang genommen haben. Am Tag der Arbeit, der in den USA kein Feiertag ist.Familien nicht trennen, volle Rechte für Einwanderer und eine Sicherheitszone für alle - das sind die Hauptthemen, denen sich diese Mai-Kundgebung in New York widmet. New York ist offiziell eine sogenannte "Sanctuary City" - ein Zufluchtsort, der die neuen Regeln gegen Immigranten nicht durchsetzt, zumindest nicht alle. Wenn New Yorker Polizisten etwa Menschen bei kleinen Delikten erwischen und diese keine Papiere haben, melden sie diese nicht der Grenzschutzbehörde. Auch ...

