Trumps erste Erfolgsbilanz. Nord-Korea-Konflikt spitzt sich zu. Schicksalswahl in Frankreich am 7. Mai. Merkel zu Besuch bei Putin. Wall Street und DAX mit neuen Allzeit-Hochs. Neue Chancen in Osteuropa. Von Andreas Männicke Ende April hat der neue US-Präsident Donald Trump die ersten 100 Tage hinter sich, was viele Analysten zum Anlass nehmen, eine erste Erfolgsbilanz aufzustellen. Diese fällt für Trump bisher nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...