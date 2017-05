Am 25. April 2017 tagte in Berlin der Bundesausschuss Obst und Gemüse. Im Mittelpunkt der Sitzung des BOG standen die Qualitätssicherung, die Marktorganisation, der Pflanzenschutz und die Düngung sowie die Situation auf den Märkten. Bildquelle: Shutterstock.com Verabschiedet wurde aus den Reihen des BOG das langjährige Mitglied Karl Voges, welcher zum 30. Juni in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...