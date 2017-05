Seit 10 Jahren werden in der Schweiz Äpfel der Marke "Jazz™" angebaut - mit Erfolg. Das Jubiläum wurde am 28. April von Produzenten und Vermarktern an der BEA in Bern gefeiert. In den 10 Jahren seit die ersten Jazz-Bäume gepflanzt wurden hat sich die Bekanntheit dieser Äpfel massiv gesteigert. Jazz™ Apfel. Foto © T&G / Enza Jährlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...