Panamas Nationalversammlung genehmigte die ersten Schritte in Richtung Reaktivierung der Bananenproduktion unter der Del-Monte-Tochter Banapiña. Dem Präsidentschaftsminister, Álvaro Alemán, zufolge verursachten der Mangel an Gewinn und die Verluste in der Produktion das Ende der Bananenaktivität in diesem Sektor und führten dazu, dass 40% der Bevölkerung...

Den vollständigen Artikel lesen ...