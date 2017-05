St. Gallen - Die Bildung von Arbeitgeberbeitragsreserven (AGBR) bei der Pensionskasse ist ein legales Instrument, um den Unternehmensgewinn zu optimieren und somit Steuern zu sparen. Zu beachten ist dabei, dass die Beiträge bis zum 30. Juni des Folgejahres einbezahlt werden müssen.

Haben Sie im laufenden Jahr ein gutes Geschäftsergebnis erzielt und möchten Sie dieses in steuerlicher Hinsicht optimieren? In diesem Fall kann es sinnvoll sein, Reserven für die Arbeitgeberbeiträge (AGBR) zu bilden. Dadurch sparen Sie nicht nur Steuern, sondern sorgen gleichzeitig für schwierige Zeiten vor. Als Arbeitgeber bedeutet eine Zuwendung an die AGBR bei der Pensionskasse die Schaffung einer Reserve, über welche die Firma bei Bedarf verfügen kann, um künftige Beiträge zu bezahlen.

Darum geht es

Es ist eine Besonderheit der Schweiz, dass gemäss Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) sowie dem Steuerrecht (AGBR) in der Bilanz der Vorsorgeeinrichtung gebildet werden dürfen. Bei diesen handelt es sich gemäss Art. 331 Abs. 3 OR und Art. 81 Abs. 1 BVG um freiwillige Vorauszahlungen des Arbeitgebers an Vorsorgeeinrichtungen, insbesondere zur Deckung künftiger Arbeitgeberbeitragsverpflichtungen. AGBR sind in der Bilanz ...

