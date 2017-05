BERLIN (dpa-AFX) - Für das Neubauprojekt des Medienhauses Axel-Springer in Berlin ist am Dienstag der Grundstein gelegt worden. In dem Gebäude an der Zimmerstraße sollen die Springer-Digitalangebote entstehen. Der niederländische Architekt Rem Koolhaas hat einen Kubus mit vielen Glasflächen entworfen, in dem auf 13 Geschossen bis zu 3500 Mitarbeiter unterkommen sollen.

Mehrheitsaktionärin Friede Springer übernahm den traditionellen Hammerschlag - mit den Worten "Einigkeit und Recht und Freiheit". In einer Edelstahlkapsel wurden unter anderem die aktuellen Ausgaben von "Welt" und "Bild" sowie ein digitaler Datenträger eingemauert.

Das neue Gebäude an der Ostseite der einstigen Berliner Mauer gegenüber der Verlagszentrale sei ein Zeichen, dass Axel Springer auch baulich die Grenzen der Stadt überwinde, sagte Vorstandsvorsitzender Mathias Döpfner. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nannte das Projekt eine große Investition in den Medienstandort Berlin.

Architekt Koolhaas hatte sich in einem Wettbewerb gegen mehr als ein Dutzend anderer Büros durchgesetzt. Von Koolhaas stammt in Berlin auch die Botschaft der Niederlande./ee/DP/stb

