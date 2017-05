FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der französischen Bank Societe Generale (SocGen) hat die Aktien des Gabelstapler-Herstellers Kion am Dienstag auf Rekordniveau gehievt. Analyst Sebastian Ubert sieht reichlich Wachstumspotenzial für das Unternehmen. Die Papiere erreichten denn auch am Vormittag bei 63,58 Euro den höchsten Wert seit dem Börsengang im Juni 2013. Zuletzt stand ein Plus von 1,67 Prozent auf 63,23 Euro zu Buche. Dies bedeutete den zweiten Platz im Index der mittelgroßen Werte MDax .

Angetrieben von Kion zogen die Anteilsscheine des Wettbewerbers Jungheinrich an der MDax-Spitze um 2,75 Prozent an und erreichten ebenfalls eine Bestmarke. Aktien von Gabelstapler-Herstellern sind bereits seit längerem an der Börse stark gefragt, da der Online-Handel und die zunehmende Vernetzung in Betrieben vielfältige Gewinnmöglichkeiten versprechen.

SocGen-Analyst Sebastian Ubert sieht Kion als einen der größten Profiteure des starken Wachstums im Intralogistik-Markt. Damit sind Waren- und Materialbewegungen innerhalb eines Betriebsgeländes gemeint. Angetrieben werde das Geschäft zum einen von dem elektronischen Handel, da immer mehr Waren über das Internet bestellt und damit auch versandfertig gemacht werden müssen. Zum anderen erfordere die Vernetzung der Maschinen untereinander (Stichwort Industrie 4.0) auch Lösungen zum intelligenten Einsatz von Gabelstaplern.

Nach dem "guten Jahresstart" des MDax-Unternehmens wurde Ubert zuversichtlicher und hob seine Gewinnerwartungen an. Er sei auch optimistischer, dass Kion die zuletzt margenbelastenden Anlaufschwierigkeiten eines Produktionswerkes in Mexiko lösen werde. Der Experte hob das Kursziel von 57,00 auf 79,00 Euro an.

Die Kion-Aktionäre können sich seit dem Börsengang Mitte 2013 über ein Plus von gut 160 Prozent freuen. Die Papiere von Jungheinrich haben sich in diesem Zeitraum sogar in etwa verdreifacht.

Gemäß der Einstufung "Buy" wird die Aktie nach Einschätzung der Analysten von SocGen auf Sicht von zwölf Monaten einen absoluten Gewinn (Kursentwicklung + Dividende) von mindestens 15 Prozent aufweisen./la/mis/fbr

