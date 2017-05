Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Griechenland hat eine vorläufige Einigung mit seinen Gläubigern erzielt, die den Weg für eine Freigabe weiterer Hilfsgelder für das Land ebnen soll. Bei den Verhandlungen sei eine "vorläufige Vereinbarung mit den griechischen Behörden über ein Politikpaket zur Unterstützung der Erholung in Griechenland" erreicht worden, bestätigten EU-Kommission, Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM), Europäische Zentralbank (EZB) und Internationaler Währungsfonds (IWF) in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Einigung bilde die "Basis" für einen Abschluss der zweiten Überprüfung des laufenden Hilfsprogramms des ESM. Die griechische Regierung habe "ihre Absicht bestätigt, dieses Politikpaket zügig umzusetzen". Ergänzend sollten in den kommenden Wochen weitere Diskussionen über eine glaubwürdige Strategie geführt werden, "um sicherzustellen, dass Griechenlands Verschuldung tragfähig ist".

EU-Währungskommissar Pierre Moscovici begrüßte die Einigung als "sehr positive Entwicklung nach Monaten komplexer Verhandlungen". Die von der griechischen Regierung zugesagten neuen Anstrengungen öffneten den Weg für einen schnellen Abschluss der Überprüfung. Mit einer schnellen Umsetzung dieser Verpflichtungen sollten die Euro-Finanzminister die Vereinbarung bei ihrer nächsten Sitzung am 22. Mai billigen können. Nach einem "schwierigen Austeritätskapitel" müsse nun "eine neue Geschichte von Stabilität, Arbeitsplätzen und Wachstum" geschrieben werden.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) zeigte sich allerdings deutlich zurückhaltender. "Die Verständigung zwischen Griechenland und den Institutionen über weitere Reformmaßnahmen ist ein wichtiger Zwischenschritt", erklärte BMF-Sprecher Dennis Kolberg. Die laufende Überprüfung des Hilfsprogramms sei damit aber noch nicht abgeschlossen. "Klärungsbedarf besteht zum Beispiel weiterhin in Bezug auf den Primärüberschuss", hob er hervor. Ziel sei es aber, dass der Abschluss der Programmüberprüfung in der Eurogruppe am 22. Mai erfolgen könne.

