Die Zahl der Beschäftigten, die Geburtshilfe in Krankenhäusern leisteten, ist im Jahr 2015 im Vorjahresvergleich um 1,4 Prozent gestiegen. Insgesamt leisteten 10.919 Hebammen und Entbindungspfleger Geburtshilfe in Krankenhäusern, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.

Davon waren 9.081 festangestellte Kräfte (9.077 Hebammen und vier Entbindungspfleger) sowie 1.838 Belegkräfte. Bei den festangestellten Kräften gab es eine Zunahme gegenüber dem Jahr 2014 um 2,4 Prozent, während die Zahl der Belegkräfte um 3,4 Prozent zurückging.