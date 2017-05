Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Klagenfurt am Wörthersee (pta025/02.05.2017/11:50) - Am 10.04.2016 hat die Finanzmarktaufsichtsbehörde in ihrer Funktion als Abwicklungsbehörde (FMA) einen zweiten Mandatsbescheid (Mandatsbescheid II) erlassen, in dem unter anderem Abwicklungsmaßnahmen nach BaSAG angewendet wurden und die Kontrolle über die HETA und die Ausübung der mit den Anteilen und Eigentumsrechten verbundenen Verwaltungsrechte auf die FMA übertragen wurde.



Heute hat die FMA einen Vorstellungsbescheid erlassen, mit welchem sie den Nennwert der nicht-nachrangigen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der HETA, die mit dem Mandatsbescheid II auf 46,02 % herabgesetzt wurden, nunmehr auf 64,40 % ändert. Dieser Vorstellungsbescheid II ist auf der Website der FMA ( http://www.fma.gv.at ) kundgemacht. Der HETA ASSET RESOLUTION AG (HETA) wurde der Vorstellungsbescheid II mit dieser Kundmachung zugestellt.



