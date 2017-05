Lauda-Königshofen - Continental-Aktie: Kurzfristiges Verkaufssignal droht! Chartanalyse Noch im März 2015 markierte die Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) ein Verlaufshoch bei 234,25 Euro, kam anschließend jedoch in deutlich schwierigeres Fahrwasser und verlor anschließend auf 171,30 Euro an Wert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

