FMW-Redaktion

Letzten Freitag gab Twitter-Chef Jack Dorsey bekannt 574.002 Twitter-Aktien gekauft zu haben. Das brachte an diesem Tag also zusätzliche gute Nachfrage nach der Aktie und entzog dem freien Handel erst einmal Angebot, denn Dorsey wird so ein Paket sicher nicht ständig mal kaufen und dann gleich wieder verkaufen wollen. Das bringt Vertrauen in die Aktie, denn einmal mehr sehen die Investoren, dass der Chef an seine Firma glaubt. Kurz zuvor hatte Twitter am Mittwoch passable Quartalszahlen veröffentlicht, die Anlass zur Hoffnung gaben, und die Aktie von 14,60 auf über 16 Dollar steigen ließen.

Dann gestern der Knaller. Twitter verkündet (siehe Tweets unten) eine Kooperation mit der weltweit wichtigsten Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Man startet ab Herbst gemeinsam einen rund um die Uhr laufenden Live-Feed auf Twitter, also de facto einen Live-Nachrichtenkanal, der auf Twitter läuft. Interessant dabei ist: Es werden nicht einfach nur Bloomberg-News auf Twitter ausgestrahlt - nein, die Redakteure von Bloomberg beziehen auch Video-Tweets der Twitter-Community ein und arbeiten diese für die Berichterstattung mit auf. Damit werde man die globalen redaktionellen Fähigkeiten von Bloomberg mit der digitalen ...

