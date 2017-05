Wein aus dem Tetrapak, oder aus der 100-Euro-Flasche: Kaum eine Branche ist so heterogen. Weinexperte Christmann erzählt, wie er deutsche Weinetiketten vereinfachen will und ob man für 2,50 Euro einen guten Wein bekommt.

Herr Christmann, wann haben Sie zuletzt einen Wein im Supermarkt gekauft?Steffen Christmann: Vor einem halben Jahr circa. Das mache ich alle paar Monate; dann kaufe ich eine Auswahl verschiedener deutscher Weine im Supermarkt und im Discount und probiere sie mit meinen Kollegen durch. Denn unsere Weine kosten mindestens dreimal so viel oder mehr. Wenn die im Vergleich zu den Discount-Weinen ähnlich schmecken würden, hätten wir ein Problem.

Und wie groß waren die Unterschiede beim letzten Mal?Definitiv sind deutsche Weine in den letzten 15 Jahren technisch immer sauberer geworden. Oft aber fehlt es den Weinen im günstigen Segment an Persönlichkeit. Das ist in unserem Segment und den VDP-Winzern anders. Jeder von unseren Qualitätsfanatikern hat seine ganz eigene Handschrift und wendet viel Arbeit, Zeit und Mühe auf, um Weine nach seinen Vorstellungen zu erzeugen. Deshalb kosten unsere Weine oft mehr, sind aber individueller.

Bekommt man für 2,50 Euro einen guten Wein im Supermarkt?Kommt drauf an, was Sie mit gut meinen. Technisch gut, ja das ist möglich. Mit Vollernter und standardisiertem Ausbau kann man saubere Weine hervorbringen. Doch Charakter kann man für diesen Preis eigentlich nicht erwarten. Oft sind die Weine relativ austauschbar.

Welche Rolle spielen Supermärkte für die Spitzenweingüter, um ihre Weine zu vermarkten?Der Lebensmitteleinzelhandel wird immer bedeutender. Manche Märkte werden mittlerweile wie Feinkostgeschäfte geführt. Für sie ist es deshalb auch wichtig, auch Weine für 10 bis 15 Euro anzubieten. Und damit ist diese Entwicklung sehr relevant für ...

