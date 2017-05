Der türkische Präsident Erdogan versucht, der EU die Pistole auf die Brust zu setzen: Entweder die Union nimmt die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wieder auf oder sein Land werde ihr den Rücken zuwenden.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will der Europäischen Union den Rücken kehren, falls die seit langem stockenden Beitrittsgespräche nicht reaktiviert werden. Die EU habe keine andere Option, als weitere Themen in den Verhandlungen anzugehen, sagte Erdogan am Dienstag. "Auf Wiedersehen, wenn Sie es nicht tun", sagte er an die EU gerichtet. Sein Land habe mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...