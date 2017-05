Wien - Hedgefonds-Manager John Paulson, der einst als Star der Branche galt und mit einer Wette gegen den US-Immobilienmarkt im Jahr 2007 rund 3,7 Milliarden US-Dollar einstrich, verwaltet mittlerweile nur noch zehn Milliarden Dollar, so die Experten von "FONDS professionell".Das sei ein Rückgang von 40 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr - und weit entfernt von den 36 Milliarden an Anlegergeld, über die er zu Hochzeiten habe verfügen können. Während mehrere seiner ähnlich erfolglosen Kollegen aus dem Hedgefondslager ihre Firmen in Family Offices umgewandelt oder das ihnen anvertraute Kapital an die Investoten zurückgezahlt hätten, wolle der strauchelnde Star sein Unternehmen Paulson & Company nun zurück zu alter Größe führen, berichte das Branchenmagazin "Institutional Investor".

