Der US-Pharmakonzern Eli Lilly (ISIN: US5324571083, NYSE: LLY) zahlt eine Dividende von 52 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Auf Jahressicht erhalten die Aktionäre 2,08 US-Dollar. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,54 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 81,82 US-Dollar (Stand: 1. Mai 2017). Eli Lilly zahlt seit 1885 ununterbrochen eine Dividende an seine Aktionäre aus. Aktionäre ...

