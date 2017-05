Düsseldorf (ots) - Der frühere Bundeswehr-Generalinspekteur Harald Kujat hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen aufgefordert, zur Inneren Führung zurückzukehren. "Alle Vorgesetzten müssen nun schnellstmöglich zu den Grundsätzen und der Werteordnung der Inneren Führung zurückkehren und diese täglich vorleben", sagte Kujat der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Dieses gelte für "alle Ebenen bis hin zur militärischen Führung und politischen Leitung", sagte der frühere oberste Soldat. Kujat bezeichnete die Pauschal-Vorwürfe der Ministerin als "sehr bedauerlich". Sie seien "das Gegenteil von Führungsverantwortung". Das hätten die Soldaten nicht verdient. "Ich frage mich, wie sie deren Achtung und Vertrauen wiedergewinnen will", sagte Kujat.



