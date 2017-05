Berlin (ots) - Alexander Greiner moderiert ab 2. Mai 2017 "zibb - zuhause in berlin & brandenburg" und gehört damit zum 6-köpfigen Moderatorenteam. Das Vorabendmagazin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) informiert montags bis freitags von 18.30 bis 19.25 Uhr aktuell und unterhaltsam aus der Region und für die Region.



"Ich freue mich riesig und bin 'stolz wie Bolle', jetzt zur zibb-Familie zu gehören! Und als gebürtiger Lausitzer komme ich damit meiner alten Heimat wieder ein Stück näher. Was mich an zibb reizt sind die Geschichten, die Berliner und Brandenburger zu erzählen haben", sagt Alexander Greiner über seine neue Fernsehheimat im rbb.



Unterwegs in der Region



Der Moderator kennt sich somit bestens aus im rbb-Sendegebiet. Alexander Greiner ist als freiberuflicher Journalist, Reporter, Autor und Redakteur unterwegs in den unterschiedlichsten Sendern. Das Handwerk gelernt hat er beim ORB/rbb. Er kennt die rbb-Studios in Frankfurt (Oder) und Potsdam und war für "Brandenburg aktuell", "Theodor" und beim "Heimatjournal" im Einsatz. Weitere Stationen: MDR Aktuell und ARD Aktuell sowie "Brisant".



"Wir freuen uns auf unseren neuen Moderator Alexander Greiner", so zibb-Redaktionsleiter Jens Riehle. "Er hat seine Wurzeln in unserer Region. Alexander spricht die Sprache unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Er stellt kluge Fragen, kann gut zuhören, und er nimmt Menschen für sich ein."



Kurzbiografie von Alexander Greiner



Geboren 1972 in Weißwasser. Ledig, aber kein Single. Begeistert sich für Sport, macht daraus aber keinen Kult. Fanatischer Motorrad-Fahrer. Fast süchtig nach diesem Stück Erde: Australien. Hört selten auf zu reden. Nachteule, aber leider kein Langschläfer. An zibb begeistert: eine Stunde mit allem, was Berliner und Brandenburger bewegt, worüber sie lachen, weinen oder staunen.



