ROUNDUP: Pfeiffer Vacuum präsentiert im Übernahmekampf kräftiges Wachstum

ASSLAR - Im Abwehrkampf gegen eine Übernahme durch den Rivalen Busch sieht sich der Vakuumpumpen-Spezialist Pfeiffer Vacuum dank eines kräftigen Wachstums im ersten Quartal gestärkt.

Merck & Co profitiert von Nachfrage nach Krebsmitteln

KENILWORTH - Anhaltend gute Geschäfte mit Krebsmedikamenten haben dem US-Pharmakonzern Merck & Co im ersten Quartal auf die Sprünge geholfen. Der Umsatz legte konzernweit um 1 Prozent auf 9,4 Milliarden US-Dollar zu, wie Merck am Dienstag mitteilte. Die meisten Analysten hatten hier mit einem Rückgang gerechnet.

Pfizer übertrifft beim Gewinnplus Erwartungen

NEW YORK - Der Pharmakonzern Pfizer hat trotz eines Umsatzrückgangs im ersten Quartal mehr verdient. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) legte von Januar bis März um 3 Prozent auf 0,69 Dollar je Aktie zu, wie Pfizer am Dienstag mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Der Umsatz ging hingegen um 2 Prozent auf 12,8 Milliarden Dollar zurück. Hier belasteten Währungseffekte, eine geringere Anzahl an Verkaufstagen und der Verkauf des Infusionsgeschäfts.

ROUNDUP: BP profitiert von gestiegenen Ölpreisen - Branchenweit gute Zahlen

LONDON - Die gestiegenen Ölpreise haben beim britischen Ölkonzern BP zum Jahresstart für einen satten Gewinnanstieg gesorgt. Unter dem Strich verdiente BP 1,4 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Im Jahr zuvor hatte noch ein Verlust von mehr als einer halben Milliarde Dollar in den Büchern gestanden. BP reiht sich damit in die Riege internationaler Öl-Multis ein, die gute Zahlen veröffentlicht hat.

Ölkonzern ConocoPhillips macht dank Anteilsverkäufen wieder Gewinn

HOUSTON - Der US-Ölkonzern ConocoPhillips ist dank seiner Anteilsverkäufe an Förderprojekten in Kanada wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im ersten Quartal habe das Unternehmen einen Überschuss in Höhe von 777 Millionen US-Dollar erwirtschaftet, wie ConocoPhillips am Dienstag in Houston mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte hier noch ein Verlust von knapp 1,5 Milliarden Dollar gestanden. Bereinigt um Sondereffekte blieb ConocoPhillips mit 19 Millionen Dollar oder 0,02 Dollar je Aktie zwar in der Verlustzone. Damit schnitt das Unternehmen aber etwas besser ab als von Analysten erwartet. Im laufenden Jahr will sich der texanische Ölkonzern von Geschäften mit einem Wert von insgesamt mehr als 16 Milliarden Dollar trennen.

ROUNDUP: Bei Alitalia droht Insolvenz - Sonderverwaltung beantragt

ROM/FIUMICINO - Nach dem gescheiterten Rettungsversuch hat die marode italienische Fluggesellschaft Alitalia die Vorbereitungen für ihre Insolvenz gestartet. Das Management habe einstimmig entschieden, die "außerordentliche Sonderverwaltung" - was einer Insolvenzverwaltung entspricht - zu beantragen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

ROUNDUP: Volkswagen will Selbstzünder retten - Erdgas-Flotte soll wachsen

WOLFSBURG - Volkswagen will angesichts des schlechten Rufs von Dieselmotoren den Selbstzünder retten. Gleichzeitig will Europas größter Autobauer zusammen mit mehreren Partnern Erdgas als alternativen Kraftstoff voranbringen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. VW steht auch wegen des Skandals um manipulierte Dieselfahrzeuge unter Druck, alternative Antriebe zu entwickeln - dennoch werden nach Erwartung des Herstellers noch 2025 drei von vier Neuwagen mit Benzin oder Diesel angetrieben werden.

ROUNDUP: Bosch verkauft seine traditionsreiche Anlasser-Sparte nach China

GERLINGEN/HILDESHEIM - Die traditionsreiche Anlasser-Sparte des Autozulieferers Bosch wird nach China verkauft. Ein entsprechender Vertrag mit einem asiatischen Konsortium sei am Dienstag unterzeichnet worden, teilte Bosch mit. Die Käufer sind der Zulieferer ZMJ (Zhengzhou Coal Mining Machinery Group) und die Investmentfirma China Renaissance Capital Investment als Kapitalgeber. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstag) darüber berichtet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Uniper will Dividende weiter steigern

FRANKFURT - Der Gasimporteur und Kraftwerksbetreiber Uniper macht seinen Aktionären Hoffnung auf höhere Dividenden. "Wir schütten für 2016 rund 200 Millionen Euro aus. Für 2017 werden es voraussichtlich 230 Millionen Euro sein. Danach dürfte die Dividende weiter steigen, wenn die Commodity-Preise wieder zulegen", sagte Finanzchef Christopher Delbrück der "Börsen-Zeitung" (Samstag). Uniper werde 75 bis 100 Prozent vom frei verfügbaren Cash aus dem operativen Geschäft - ohne Wachstumsinvestitionen, ohne Desinvestitionen und ohne Working-Capital-Veränderungen - ausschütten./he

Weitere Meldungen -BMW will selbstfahrendes Auto in Dingolfing bauen -Hochtief-Tochter Cimic erhält Auftrag in Hongkong -Erneut Streik bei Amazon in Leipzig -ROUNDUP: Axel Springer baut aus - Grundstein für Digitalzentrale -Streit mit dm: Alnatura-Chef erwartet baldiges Lieferende -Menschenkette gegen Südlink-Trasse -Forscher: Bei Stahl-Neuordnung auch deutsche Jobs in Gefahr -Twitter will TV-News, Sport und Konzerte übertragen -Aldi erhöht Milchpreise leicht -Hacker stellt nächste Folgen von 'Orange Is the New Black' ins Netz -ARD rechnet mit deutlich weniger Geld aus dem Rundfunkbeitrag -Sportbranche freut sich über beste Wintersaison seit Jahren -ROUNDUP: Milchpreise steigen erneut - Bauern sehen Krise noch nicht beendet -Kreise: Chinesischer Fahrdienst Didi holt sich 5,5 Milliarden Dollar -Umweltminister will zehn Kohlekraftwerke in NRW abschalten -Ukrainischer Konzern Naftogaz plant massive Senkung der Transittarife -Investitionsbank nimmt Arbeit komplett am neuen Standort auf -Jeder dritte Schleswig-Holsteiner will weitere Windräder -Berliner Senatorin Kolat: Solidarische Bürgerversicherung für alle -Umfrage: Diesel-Fahrer denken über Umstieg nach - Branche bangt -ROUNDUP: Bankrott-Prozess: Wichtiger Zeuge schiebt Verantwortung auf Schlecker -Indischer IT-Riese Infosys will 10 000 Amerikaner einstellen -UBS zahlt 445 Millionen Dollar in Hypothekenstreit mit US-Kreditgenossenschaften -Spitzenwinzer: 'Bezeichnungsdschungel' bei Wein lichten -ROUNDUP: Fusion der großen niederländischen Fahrradbauer geplatzt -Studie: Rabattschlacht der Autobauer nur leicht abgeschwächt -Versicherungsamt warnt Krankenkassen vor weiteren Manipulationen -Tillich und Haseloff vermuten Braunkohle-Aus durch Hintertür -Bahn bereitet Abtransport von entgleistem ICE vor -Mehr als 4000 Menschen protestieren gegen Homann-Schließung -Luftreinhalteplan Stuttgart: Land sieht Stadt-Umland-Konflikt -Einschaltquoten im April: ZDF bleibt vorn -Lufthansa will jüngere Führungskräfte -Novartis erhält Marktzulassungen für Medikament Rydapt von FDA -'Spiegel': Saudi-Arabien will keine deutschen Waffen mehr -Fischhändler will 80 Elektro-Lieferfahrzeuge der Post kaufen -WWF kritisiert Lebensmittelverschwendung -Nahles will mit Krankenkassenbeiträgen Wahlkampf machen -Maersk legt für Hamburg Süd 3,7 Milliarden Euro auf den Tisch -SpaceX bringt Spionagesatelliten ins All -Trotz Flugpause: Rostock-Laage will um fünf Prozent wachsen -Facebook macht Ex-Managerin der 'New York Times' zur News-Chefin -Hollywood droht ein Streik - Drehbuchautoren verhandeln um Vertrag -Air Berlin kämpft weiter mit Problemen am Heimatflughafen

