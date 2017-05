Heilbronn (ots) - Martin Dörmann, medienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sieht noch Sparpotenzial im öffentlichen-rechtlichen Rundfunk, schließt zugleich aber auch höhere Rundfunkbeiträge in Zukunft nicht aus. Dörmann sagte der "Heilbronner Stimme" (Mittwochausgabe): "Grundsätzlich sehe ich Einsparpotenziale beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ohne die Qualität zu gefährden, wobei das von Sender zu Sender sicherlich unterschiedlich ist. Man wird auf der anderen Seite den Beitrag nicht auf alle Zeiten festschreiben können, da auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk Entwicklungsmöglichkeiten braucht."



Dörmann nahm Bezug auf Angaben der ARD, die mit deutlich weniger Einnahmen rechnet.



Der Bundestagsabgeordnete erklärte dazu: "Derzeit läuft ein intensiver Diskussionsprozess innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und mit den für den Staatsvertrag zuständigen Ländern. Diese haben deutlich gemacht, dass sie Sparvorschläge der Rundfunkanstalten erwarten, um den Rundfunkbeitrag möglichst stabil zu halten. Es bleibt einstweilen abzuwarten, was dieser Prozess in den nächsten Monaten noch ergibt."



Dörmann fügte hinzu: "Letztlich geht es darum, nun Einspar- und Synergieeffekte zu nutzen, dennoch aber die Qualität und Entwicklungsmöglichkeiten zu sichern und zu stärken."



