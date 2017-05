München (ots) -



Der TB GUIDE Finanzen & Recht des TVG Verlags in Kooperation mit FOCUS-MONEY feiert seine Premiere in München! Die erste Ausgabe für die Millionenstadt mit Herz liegt ab sofort an vielen hochwertigen Ausgabestellen in München kostenlos zur Mitnahme bereit. Dazu gehören Filialen der Münchner Bank, Postbanken und Postfilialen mit Finanzdienstleistungen.



"Nutzer finden Ratschläge und Tipps, Suchhilfen und Rankings - eben Orientierung in der komplexen Welt rund um Geld, Versicherungen und Vermögen", betont FOCUS-MONEY-Chefredakteur Frank Pöpsel in seinem Grußwort. Weiter erklärt er: "In Zeiten der Digitalisierung zählt vor allem eins: den Überblick behalten. Nur wer weiß, wo's langgeht, kann die Möglichkeiten der virtuellen Welten wirklich nutzen."



Der TB GUIDE Finanzen & Recht nimmt in seiner Münchner Premierenausgabe unter anderem zahlreiche Autofinanzierer unter die Lupe und zeigt, wie die Anbieter auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen. Unbedingt lesenswert: Das Steuer-Spezial "Mythen & Irrtümer zu Recht und Steuern". Zum Beispiel wird erklärt, wie und wann man einen Steuerbescheid anfechten sollte. Darüber hinaus liefert der TB GUIDE die wichtigsten Fakten zur Erbschaftssteuer und informiert über anstehende rechtliche Änderungen - damit das Vermögen richtig an die Liebsten weitergegeben werden kann.



Wie wichtig bei allen Finanzthemen übrigens der Faktor Mensch ist, das erklärt Sandra Bindler, Vorstand der Münchner Bank, im Exklusiv-Interview mit dem TB GUIDE Finanzen & Recht. Für die gebürtige Münchnerin steht fest: "Die Genossenschaftsbanken leben von der Nähe zu den Kunden, der persönlichen Ansprache und dem daraus resultierenden Vertrauen."



Der TB GUIDE Finanzen & Recht (https://www.tb-guide.de) kann unter der kostenlosen Servicehotline auch telefonisch bestellt werden: 0800 / 38 63 34 36.



Über den TVG Verlag



Als einer der bedeutenden Telefonbuchverlage in Deutschland ist der TVG Verlag Herausgeber der drei Telefonbücher Berlin, Hamburg, München sowie mehrerer lokaler Ausgaben von Das Örtliche. Die Telefonbücher des TVG Verlages erscheinen als Printversion, online und mobil. Darüber hinaus vertreibt der TVG Verlag nationale Auskunftsprodukte auf DVD-ROM. Als kompetenter Ansprechpartner für KMUs im Bereich Online-Marketing werden AdWords-Kampagnen angelegt, Webseiten erstellt und die Auffindbarkeit der Kunden im Netz optimiert. Mit dem neuen TB GUIDE, dem Wegweiser für jede Lebenslage, setzt der Verlag auf einen Mix aus hochwertigen redaktionellen Artikeln und aktuellen Adressen.



