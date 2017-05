Lange galt die Brennstoffzelle als zukunftsträchtigste Erfindung. Doch nun wird sie von der Autoindustrie zu Grabe getragen. Ein Nachruf.

Mirai - der Name klingt nach Verheißung. Und genauso wird das gleichnamige Wasserstoffauto auf der Toyota-Internetseite neuerdings inszeniert: volltanken in nur drei Minuten, 500 Kilometer Reichweite, keine Abgase. Der Mirai sei "die erste Wasserstofflimousine in Großserie". Der erste Kontakt zum Toyota-Händler im Live-Chat fällt hingegen gedämpft aus: Was der Mirai kostet? "78.600 Euro", ploppt die Antwort auf - verbunden mit einer Gegenfrage: "Gibt es denn in Ihrer Umgebung Wasserstofftankstellen?" Dann schickt die Mitarbeiterin eine Karte mit allen Wasserstofftanken in Deutschland hinterher: 19 an der Zahl, eine davon in der Nähe, in Düsseldorf. An der gebe es seit Tagen jedoch eine Störung. "Derzeit sind es noch nicht allzu viele Tankstellen. Aber wir stehen ja noch ganz am Anfang der Entwicklung", tippt die Toyota-Frau schnell zur Entschuldigung hinterher.

Ganz am Anfang - da steht das Wasserstoffauto schon seit Jahrzehnten, trotz Milliardeninvestitionen der Autoindustrie und trotz der neuen, vollmundigen Versprechen des Branchenvorbilds Toyota. Bei genauer Betrachtung scheint die Technologie auch nicht mehr auf ihren Durchbruch zu warten - sondern ihrem Ende entgegenzudümpeln. Abgehängt vom Elektroflitzer und seinen forschen Verkäufern, allen voran ein Elon Musk mit seinem Tesla, dessen Aktionäre ihn gerade zum neuen Börsen-Überflieger am Auto-Himmel feiern.

Hoffnung einer Industrie

Den bisher deutlichsten Hinweis darauf gab kürzlich Daimler-Chef Dieter Zetsche. In den nächsten zehn Jahren werde der Schwerpunkt seines Konzerns auf batterieelektrischen Antrieben liegen: "Die Batteriekosten geben stark nach, die Herstellung des Wasserstoffs ist weiter sehr teuer", sagte Zetsche. Mehr Worte bedurfte es nicht, um die Hoffnung einer Industrie zu Grabe zu tragen.

Seit General Motors 1966 erstmals ein Auto mittels Brennstoffzelle laut- und geruchslos durch Detroit surren ließ, beflügelt die Idee Autokonstrukteure, Politiker und Umweltschützer. Statt teuren Öls brauchen die Autos nur Wasserstoff, der sich überall aus Wasser herstellen lässt. Statt giftiger Abgase stoßen sie nur Wasserdampf aus. 500 Kilometer Reichweite, in nur drei Minuten betankt - es sprach so vieles für "Die H2-Revolution", so der Titel eines Bestsellers des Zukunftsforschers Jeremy Rifkin von 2002.

Auch Daimler, Toyota, VW - die größten Autokonzerne der Welt - glaubten fest an die Technik und steckten Milliarden in ihre Erforschung. In diesen Tagen wird aber klar: In der Brennstoffzelle kollidiert eine hübsche Ingenieurvision mit der Macht wirtschaftlicher Fakten. Nach dem bockigen Festhalten am Diesel droht der deutschen Autoindustrie das nächste Fiasko: wieder aufs falsche Pferd gesetzt.

Denn das Elektroauto fährt inzwischen genauso weit und in der Gesamtbilanz umweltfreundlicher als Autos mit Brennstoffzellen, die mit Wasserstoff (H2) betrieben werden. Das E-Auto ist zudem viel billiger. Ab 2020, rechnen Automanager hinter vorgehaltener Hand vor, werden diese in der Herstellung nicht mehr kosten als ein Diesel.

Jochen Hermann ist bei Daimler Leiter der Entwicklung alternativer Antriebe und übersieht die Programme für Wasserstoff- und für Elektroantriebe. "Die E-Autos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...