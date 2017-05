Premierministerin Theresa May erwartet harte Brexit-Verhandlungen. Vorwürfe, Juncker habe sich nach einem gemeinsamen Abendessen skeptischer über das Zustandekommen eines Vertrages geäußert, wies May allerdings zurück.

Die britische Premierministerin Theresa May stimmt ihre Landsleute auf harte Verhandlungen mit den anderen EU-Mitgliedern über die Bedingungen eines Brexit ein. "Die Verhandlungen werden schwierig", schrieb sie in einem am Dienstag veröffentlichten Beitrag für die Tageszeitung "Western Morning ...

