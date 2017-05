=== *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC) und Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q (10:00 HV in Augsburg), Landsberg *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), München 07:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz), Martinsried 07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q (11:30 Telefonkonferenz), Baden-Baden *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 1Q, Jona *** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q, Metzingen 07:30 DE/Xing AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q, Bagsvaerd 08:00 DE/Washtec AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 HV), Augsburg *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H, Bristol *** 08:45 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Telefon-Analystenkonferenz), Wolfsburg *** 09:30 DE/BDI, BDA und DIHK, B20-Gipfel (seit 2.5.), u.a. Keynote von Bundeskanzlerin Merkel (13:10), Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: -30.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,8% zuvor: 5,8% *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau März *** 10:00 DE/Allianz SE, HV, München *** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Covestro AG, HV, Bonn *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+1,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,7% gg Vj *** 11:00 EU/Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+4,5% gg Vj 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta 13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 4Q, Overland Park *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +175.000 Stellen zuvor: +263.000 Stellen *** 14:30 DE/Bundesverkehrsminister Dobrindt und Vertreter der Luftverkehrswirtschaft, PK zur Vorstellung des Luftverkehrskonzepts, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 52,8 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 55,6 Punkte zuvor: 55,2 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q, Büdelsdorf *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,75% bis 1,00% zuvor: 0,75% bis 1,00% *** 22:01 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q, Menlo Park 22:05 US/Tesla Motors Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto *** - DE/Pkw-Neuzulassungen April *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q, Rom - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan, Hongkong und Südkorea geschlossen ===

