Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-02 / 15:01 Pressemitteilung *Neumarkt i.d.OPf., 2. Mai 2017* - Der langjährige Radio- und Fernsehjournalist Dirk Alexander Lude setzt neue Impulse beim Hersteller pflanzlicher Arzneimittel Bionorica SE. Seit Anfang Mai hat der 48-Jährige die Leitung der Stabsstelle Global Corporate Communications in der Unternehmenszentrale in Neumarkt in der Oberpfalz übernommen. Bei Bionorica leitet Lude fortan ein sechsköpfiges Team, das sich um die interne und externe Unternehmenskommunikation der Bionorica-Gruppe kümmert. Seine Position ist direkt dem Inhaber und Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, Prof. Dr. Michael A. Popp, angegliedert. "Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinem Team das Pharmaunternehmen Bionorica auf seinem erfolgreichen und innovativen Weg im Sinne der Vision von Prof. Popp zu unterstützen", so Lude. Mit der Leitung des Kommunikationsteams übernimmt der gebürtige Frankfurter auch die Aufgabe des Pressesprechers der Bionorica SE. Dirk Alexander Lude hatte nach Abschluss seines Jura-Studiums an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main eine journalistische Laufbahn eingeschlagen. Fast 25 Jahre sammelte er zahlreiche journalistische Erfahrungen als Mitarbeiter bei diversen Redaktionen von Printmedien und Radiosendern. Bei der RPR Unternehmensgruppe war er dabei mit verschiedenen Aufgaben betraut: unter anderem als landespolitischer Korrespondent, Chefredakteur und Programmdirektor. Seit 1997 ist der Vater einer Tochter zudem Kommentator beim TV-Sender Eurosport. *Unternehmensprofil* Patienten wünschen sich wirksame und verträgliche Medikamente. Pflanzliche Arzneimittel sind hier erste Wahl. Bionorica, mit Sitz in Neumarkt in der Oberpfalz, ist einer der weltweit führenden Hersteller wissenschaftlich erforschter pflanzlicher Arzneimittel. Ärzte, Apotheker und Patienten in über 50 Ländern vertrauen den wirkungsvollen und nebenwirkungsarmen Produkten. 2016 erzielte die Bionorica SE einen Netto-Umsatz von 253,7 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens beträgt rund 77 Prozent. Über 1.500 Mitarbeiter an weltweit 17 Bionorica-Standorten arbeiten jeden Tag für die Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte, die vor mehr als 80 Jahren in Nürnberg begann. Bionorica entschlüsselt auf Basis der "Phytoneering"-Strategie das große Wirkstoffpotenzial von Pflanzen (phytos) durch den Einsatz modernster Forschung und Technologien (engineering). Das Ergebnis: hochwirksame und nebenwirkungsarme Medikamente. Die Forschungs- und Indikationsschwerpunkte liegen in den Bereichen Atemwege, Harnwege, Frauengesundheit und Immunsystem. Produkte in den Bereichen Leber, Rheuma und Schlaf runden das Portfolio ab. *Pressekontakt * Dirk Alexander Lude Kerschensteinerstraße 11-15 92318 Neumarkt, Deutschland Telefon +49/(0)9181/231-7289 Telefax +49/(0)9181/231-67289 E-Mail: dirk.lude@bionorica.de http://bionorica.de/fuer-journalisten.html [1] Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/bionorica/569325.html [2] Bildunterschrift: Dirk Alexander Lude ist neuer Kommunikationsleiter bei Bionorica Emittent/Herausgeber: Bionorica SE Schlagwort(e): Unternehmen 2017-05-02 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 569325 2017-05-02 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4a966daa488d2be690d14494d3afcc3c&application_id=569325&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a2596cd900657d4934fa06b121777ecd&application_id=569325&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)