Far Resources berichtet über hochgradige Lithiummineralisierung im Dyke 7 des Lithiumkonzessionsgebiets Zoro in Snow Lake, Manitoba

2. Mai 2017 - Vancouver, BC, Kanada: Far Resources Ltd (CSE:FAT) (FSE:F0R) www.farresources.com (Far Resources oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es die Analyseergebnisse von zwei Pickproben aus Mischgestein erhalten hat, welche im Dyke 7, einem von sieben bekannten spodumenhaltigen Pegmatit-Dykes auf dem angrenzenden Grundstück, auf welches das Unternehmen kürzlich eine Option erworben hat, genommen wurden. Dieses Grundstück ist Teil des Lithiumkonzessionsgebietes Zoro im historischen Snow Lake Minencamp in Manitoba.

Die zwei Proben wurden von Far Resources Feld-Crew aus Geröll und Schutt aus historischen, gesprengten Gräben auf dem Teil des Konzessionsgebiets Zoro genommen, für den das Unternehmen eine Option erworben hat. Proben im Dyke 7 wurden genommen, um die Proben-Datenbank auf dem Konzessionsgebiet zu erweitern. Außerdem sind sie Teil des laufenden Qualitätssicherungsprogramms, um die Lithiumgehalte in historischen Gesteinsproben mit moderner Analysetechnik zu vergleichen. Dies trägt dazu bei, dass das Unternehmen genauere Informationen über die Verteilung der Lithiummineralisierung auf dem Konzessionsgebiet erhält.

Tabelle 1 enthält die Analyseergebnisse dieser Proben, angegeben in Prozent von Li2O, sowie historische Analyseergebnisse und andere Ergebnisse des Unternehmens. Die Ergebnisse schneiden im Vergleich zu erhöhten Lithiumgehalten aus kürzlich genommenen Proben aus spodumenhaltigen Pegmatit-Dykes gut ab und liegen deutlich über den historischen Werten aus den Bewertungsunterlagen der Regierung von Manitoba.

Die neuen Analysedaten werden zur überarbeiteten geologischen Datenbank hinzugefügt, um auf dem Konzessionsgebiet die Kartierung vom Boden aus sowie ein Explorationsprogramm, bei dem auch die verfügbaren LIDAR-Daten zutragen kommen, durchzuführen, sobald die Schneedecke es zulässt.

GesteinsProbe Far Resources Historische gang Ltd. Analyse

Li2O% Li2O% 2 2-1 2,71 1,66 2-2 3,53 1,69 4 4-1 2,41 1,12 5 5-1 6,11 2,26 5-2 6,35 2,22 5-3 1,78 2,42-7,28* 5-4 1,46 7 7-1 1,35 0,46 7-2 2,91 0,50 * Historische Analyse der Proben 5-3 und 5-4 reichen von 2,42 bis 7,28% Li2O.

Tabelle 1. Zusammenfasssung der Lithiumanalysedaten von historischen Explorationen und jüngsten Bestätigungsprobennahmen durch Far Resources Ltd. In Dykes 2, 4, 5 und 7.

Keith Anderson, President und CEO, sagte dazu: Wir freuen uns noch immer über die Lithiumwerte in unseren Pegmatit-Dykes des Konzessionsgebiets Zoro. Neue Analyseergebnisse aus Dyke 7 sind, wie die aus anderen bekannten Pegmatit-Dykes auf unserem Optionsgebiet, im Vergleich zu historischen Analysen deutlich höher. Mit diesen Daten werden wir das Vertrauen in unser sich entwickelndes geologisches Modell schaffen, das als Grundlage für die Explorationstätigkeiten dienen wird, um zukünftige Bohrprogramme, geologische Kartierung sowie Prospektion mit LIDAR-Messungen voranzutreiben. Daher erwarten wir schon ungeduldig die Ergebnisse unseres kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramms.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden vom qualifizierten Sachverständigen (NI 43-101) Mark Fedikow P.Geo. geprüft und freigegeben.

Über das Unternehmen

Far Resources Ltd. ist ein Explorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel FAT notiert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Identifizierung und Erschließung von vielversprechenden Mineralprojekten in stabilen Rechtsstaaten gerichtet. Far Resources kann aussichtsreiche Konzessionsgebiete oder Optionen auf diese erwerben, um seinem Ziel gerecht zu werden, Mineralprojekte zu lokalisieren, auszubauen und ihr Potenzial zu erschließen. Far Resources verfügt über zwei Optionsvereinbarungen. Das Lithiumkonzessiongsgebiet Zoro umfasst eine Reihe von bekannten Lithium-Pegmatit-Vorkommen und liegt in der Nähe von Snow Lake in Manitoba, Kanada. Das Fraser Institute hat Manitoba als weltweit zweitbeste Gerichtsbarkeit für Bergbauinvestitionen eingestuft. Die zweite Option hat das Unternehmen auf das Konzessionsgebiet Winston in New Mexico, USA. Dabei handelt es sich um ein weiteres historisches Konzessionsgebiet mit Silber- und Goldpotenzial; New Mexico wird ebenfalls vom Fraser Institute unter den 25 bergbaufreundlichsten Gerichtsbarkeiten weltweit aufgeführt. Auf unserer aktualisierten Website www.farresources.com erhalten Sie weitere Informationen über unsere laufenden Projekte. Far Resources hat eine Option auf das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Tchentlo Lake in British Columbia (Kanada) an Alchemist Mining Inc. vergeben.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON FAR RESOURCES LTD. Keith C. Anderson, President 604-805-5035

Die kanadische Wertpapierbörse hat den Inhalt dieser Meldung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit bzw. Genauigkeit des Inhalts dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, welche dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und das Unternehmen vermittelt auch keine Wertpapierkäufe in Rechtssystemen, in denen der Kauf, das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig wäre.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39622 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39622&tr=1

