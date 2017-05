Darmstadt (ots) -



Sie ist schwarz. Sie ist erst 11. Sie erlebt 1994 den Genozid von Ruanda. Sie verliert auf bestialische Weise ihre ganze Familie. Sie wird von ihren engsten Vertrauten, die sie beschützen sollten, vergewaltigt, missbraucht und als Sexsklavin für reiche, bekannte Persönlichkeiten in Paris gehalten.



Der neue Roman von Dantse Dantse erzählt die wahre Geschichte dieser Frau, die sich, anders als die meisten Frauen, die an solchen Erlebnissen zugrundegehen würden, für einen anderen Weg entscheidet, mit dem niemand rechnen konnte: Sie rächt sich an ihren Peinigern, und dies nur mit der Liebe. Diese Liebe aber ist schärfer als das schärfste Messer.



Der Völkermord in Ruanda, von April bis Juli 1994, mit über 1.000.000 Opfern, liefert den Hintergrund für den fesselnden, erschütternden und bewegenden Roman über die unmenschliche Tragödie eines jungen Mädchens: "KIGALI -Le procès de l'amour oder Die Liebe auf der Anklagebank". Der Autor des Buches berichtet:



"Kigali, die Frau aus Ruanda, gibt es wirklich und sie lebt nach einem entwürdigenden Leben in Frankreich derzeit wieder in einem Land in Afrika.



Sie war erst 11, als sie während des Völkermords in Ruanda auf bestialische Weise ihre Mutter und ihre drei Geschwister verlor. Als einzige Überlebende fand sie Schutz bei einem Nachbarn. Als ihr Vater, ein Offizier der ruandischen Armee, sie mithilfe seines kongolesischen Freundes in die Demokratische Republik Kongo in Sicherheit bringen will, wird er als Verräter von Hutu-Extremisten grausam ermordet, und das kleine Mädchen muss alles mit eigenen Augen mit ansehen. Die Hintergrundgeschichte dieses Buches - die Ermordung ihrer Familie; die unvergessliche Flucht aus Kigali in den Kongo mithilfe des Freundes ihres Vaters; die jahrelangen Vergewaltigungen durch diesen Familienfreund in Brazzaville und die zahlreichen, daraus folgenden Schwangerschaftsabbrüche; ihre Liebe zu einem Mann aus Kamerun, der ihr zur Flucht vom Kongo nach Douala in Kamerun verhilft; ihre Ehe mit einem Deutsch-Franzosen, der sie mit nach Paris nimmt; ihre brutalen Erlebnisse dort, als ihr Mann sie als Zwangsprostituierte für reiche Menschen einsperrt; ihre Rettung; ihre Flucht nach Deutschland und ihre Reise zurück nach Afrika - beschreibt Kigalis grausames Schicksal, so wie sie es erlebt und mir erzählt hat."



Das Leben des Opfers geht von Martyrium zu Martyrium. Von Flucht zu Flucht, bis sie sich entscheidet, nicht mehr Opfer zu sein, sondern ihrem Schicksal eine positive Wendung zu geben. Sie will sich rächen. Nicht mit einer Waffe, nicht mit einem Gift, nicht mit Gewalt, sondern mit der Liebe und das in New York. Es ist ihre Rache, ihre ehemaligen Freier mit der Liebe umzubringen, dafür wird sie vor Gericht gestellt und hat als schwarze Frau kaum Chancen, frei gesprochen zu werden. Aber ihr Star-Anwalt hat eine sensationelle, noch nie in einem Strafprozess aufgetauchte Idee: Le procès de l'amour beginnt, die Liebe sitzt nun auf der Anklagebank. Wird er es schaffen, einen Freispruch für Kigali zu erwirken?



Der Roman basiert auf historisch belegten Begebenheiten und den wahren Erlebnissen sowie Fantasien des misshandelten Opfers. Die Geschichte über die nun erwachsene Frau namens Kigali ist aber fiktiv dargestellt.



Über den Autor



Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern, eine Art von Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert. Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten "normalen" Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes. Ale erster Afrikaner, der einen in Deutschland einen Buchverlag, indayi edition, gegründet hat und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln, Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern - seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher.



Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, von seinen eigenen Erfahrungen und Experimenten, von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt hilft er durch sein Coaching Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe.



Dantse Dantse: Kigali - Le procès de l'amour oder Die Liebe auf der Anklagebank Erschienen am 02.11.2016 bei indayi edition, 2016. Taschenbuch, 320 Seiten, 18,99EUR. ISBN 978-3-946551-68-3 Auch erhältlich als E-Book. Das Buch kann man über jede Buchhandlung beziehen, sowie auf seiner Verlagshomepage www.indayi.de oder bei amazon.de und anderen online-Buchshops.



