Berlin (ots) - Trotz Mikroplastik in Fischen, Nitrat im Ackerboden, Hormonen im Fleisch und Arzneimittelrückständen im Trinkwasser - Thilo Bode hält eine gesunde Ernährung der ganzen Gesellschaft für machbar. Im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe) sagte der ehemalige Chef der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch und neue Leiter des Ablegers Foodwatch International, es brauche eine entsprechende Politik, um sichere und gesündere Lebensmittel durchzusetzen. Derzeit würden allerdings eher die Interessen der Konzerne als die der Konsumenten durchgesetzt. "Dass aber nicht einmal die existierenden Spielräume, um eine höhere Sicherheit und Qualität für die Verbraucher ohne schmerzhafte Preissteigerungen zu erreichen, genutzt werden, macht einen schier verrückt", so Bode. So lasse sich etwa der Pestizidgehalt in der Nahrung auch in der konventionellen Landwirtschaft durch eine ökologischere Praxis erheblich reduzieren.



