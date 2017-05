Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 04. Mai 2017 (Woche 18)/02.05.2017



01.10 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wo die Liebe hinfällt Erstsendung: 03.03.2017 in SWR/SR



Sonntag, 28. Mai 2017 (Woche 22)/02.05.2017



18.45 (VPS 18.44) BW: Treffpunkt Oldtimermesse Friedrichshafen



Mittwoch, 31. Mai 2017 (Woche 22)/02.05.2017



07.50 (VPS 07.49) Treffpunkt (WH von SO) Oldtimermesse Friedrichshafen Erstsendung: 28.05.2017 in SWR BW



Donnerstag, 01. Juni 2017 (Woche 22)/02.05.2017



23.45 (VPS 23.44) SWR UniTalk mit Jan Böhmermann Medien, Politik, Satire, Welt Moderation: Fritz Frey



00.30 (VPS 23.45) Abseitsfalle Spielfilm Deutschland 2012 Erstsendung: 01.12.2014 in SWR/SR



02.00 (VPS 01.15) Nachtcafé (WH von FR) Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher



03.30 (VPS 02.45) BW+RP: Nachtcafé - Das Beste Urlaub - wie erholt man sich am besten? Erstsendung: 18.07.2014 in SWR/SR Wieland Backes mit seinen Gästen: Ralf Bauer, Prof. Hasso Spode, Felix Brunner, Dr. Gie Vandehult, Tim Hansen, Angelika Blank, Tommy Krappweis, Werner + Tommy Krappweis



03.30 SR: Sevilla, da will ich hin! (WH von SA) mit Simin Sadeghi Erstsendung: 18.06.2016 in SWR/SR



04.00 SR: Meine Traumreise nach Kapstadt (WH von SA) Als Au Pair-Oma in Südafrika Erstsendung: 24.09.2016 in SWR/SR



04.35 SR: SAAR3 (WH) Das Saarlandmagazin



05.00 (VPS 05.15) BW+RP: odysso - Wissen im SWR Bakterienalarm - Wie geht Hygiene richtig? Moderation: Dennis Wilms



05.25 SR: aktueller bericht



05.45 BW+RP: Hollands sonniger Süden



Ferien an der Nordseeküste von Zeeland Erstsendung: 17.06.2007 in Das Erste



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Donnerstag, 08. Juni 2017 (Woche 23)/02.05.2017



18.15 RP: MarktFrisch Annweiler



