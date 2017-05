Frankfurt - Der Jahresauftakt an den internationalen Aktienmärkten erwies sich als sehr erfreulich, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniRak Konservativ A (ISIN DE000A1C81C0/ WKN A1C81C).Insbesondere deutsche Aktien hätten von einem Umfeld profitiert, in dem sich die weltweite Konjunktur verbessert habe, die Zinsen aber gleichzeitig niedrig geblieben seien. Anders als im letzten Quartal habe sich der Aufschwung an den Aktienbörsen dabei nicht nur auf Zykliker, sondern auch auf Qualitätstitel beschränkt.

