Athen - Griechenland kann nach der Abgabe neuer Reform- und Sparversprechen auf weitere Hilfsmilliarden der internationalen Geldgeber hoffen. Experten beider Seiten einigten sich am Dienstag unter anderem auf Pläne für Rentenkürzungen und Steuererhöhungen. Sie sollen es den Finanzministern der Euro-Staaten ermöglichen, bei einem Treffen am 22. Mai die Auszahlung neuer Finanzhilfen auf den Weg zu bringen.

"Es gibt weissen Rauch", kommentierte der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos am frühen Dienstagmorgen nach mehrstündigen Verhandlungen mit Experten der Gläubiger in Athen. EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici nannte die Einigung eine "sehr positive Entwicklung" und machte den Griechen Hoffnung, dass die Jahre der harten Einschnitte nach dem neuen Paket vorerst vorbei sein könnten. "Es ist nun an der Zeit, die für das griechische Volk so lange und schwere Zeit der strengen Sparpolitik zu beenden", sagte er. Bei der jetzt erzielten Einigung gehe es um "Schlüsselreformen zur Modernisierung der griechischen Wirtschaft" und eine glaubwürdige Finanzpolitik ...

