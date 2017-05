Darmstadt (ots) -



Der Autor Dantse Dantse gibt Antworten in seinem neuen Buch "Ich hasse glückliche Menschen". In 12 wahren, unterhaltsamen, erkenntnisreichen, humorvollen Geschichten begleitet er den Leser durch das traurige Leben unglücklicher Menschen, die sich durch ständiges Nörgeln und Jammern, durch Neid und schlechte Laune, durch Missgunst und Selbstmitleid selber das Leben schwer und unerträglich machen.



In der heutigen Welt, in der Beruf, Familie, Erwartungen uns Druck und Stress machen, in der uns Kriege, Terrorismus, Krankheiten - wie Krebs - und Hiobsbotschaften von links und rechts überschwemmen, ist es leicht unglücklich zu sein und andere dafür verantwortlich zu machen. Dann sehen wir noch das vermeintliche Glücklichsein unserer Nachbarn, Verwandten, Freunde, Kollegen, das uns vor Augen führt, was uns fehlt und uns unser Unglücklichsein bewusst macht, und schon bewegen wir uns immer tiefer in der Unglücklichsein-Spirale nach unten. In 12 unterhaltsamen, humorvollen, erkenntnisreichen und wahren Geschichten zeigt uns der Autor und Coach Dantse Dantse in seinem neuen Buch ""Ich hasse glückliche Menschen" - ein Plädoyer für das Glücklichsein", wie Menschen ihres eigenen Unglückes Schmied sind und sich durch das Glücklichsein anderer unglücklich machen lassen. In den Monologen der Protagonisten erfahren wir viel vom Innenleben unglücklicher Menschen und erkennen die Mechanismen, mit denen sie sich selber immer weiter ins Unglücklichsein hineinmanövrieren. Je mehr sie über das Glücklichsein der anderen nachdenken, je mehr sie davon mitbekommen, umso bewusster wird ihnen das eigene Unglück. Ihre Ablehnung und ihr Hass wachsen und zerstören sie immer mehr. In ihrem Kopf bilden sich die absurdesten Argumentationen, warum das Glücklichsein der anderen an ihrem Unglücksein schuld ist und sie es deswegen zerstören müssen. Aber selbst wenn sie das mit allen Mitteln versuchen, führt es nur dazu, deren Glücklichsein zu festigen und ihr eigenes Unglücklichsein noch zu vertiefen. Ob der verbitterte, unglückliche Arbeitslose, der seine ausländischen Nachbarn nicht ertragen kann, nur weil diese fröhlich, lebensfroh und erfolgreich sind und er nicht, obwohl er meint, dass es ihm doch in seinem eigenen Land zustehen würde, glücklicher zu sein. Oder die frisch getrennte Frau, die sich vom Liebesglück eines Pärchens im Park angegriffen fühlt und ihm die Schuld gibt, dass es ihr nun noch schlechter geht. Oder auch der beruflich erfolgreiche Mann, der seinen noch erfolgreicheren, besten Freund mit dessen Frau betrügt, um ihn ins Unglück zu stürzen, dann aber feststellen muss, dass seine Tat das Glücklichsein des anderen nicht aufhalten kann und er sich nur selbst noch unglücklicher macht.



Der Leser wird von jeder einzelnen Geschichte gefesselt und erkennt sich vielleicht sogar in der ein oder anderen wieder. Es sind Geschichten, die jeden Tag um uns herum passieren, und viele von uns daran hindern, glücklich zu sein.



Man weiß beim Lesen des Buches oft nicht, ob man lachen soll, weil die Geschichten sehr lustig sind, oder ob man erschüttert sein soll, weil die Geschichten einen betroffen machen, weil man erkennt, wie viele Menschen selbst ihr Unglück schmieden. Wer seine Missgunst, seinen Neid auf andere und seinen Hass auf deren Glücklichsein nicht überwindet, der hat keine Chance, wirklich glücklich zu werden. Dantse betont, dass dieses Buch unglückliche Menschen nicht bloßstellen möchte, sondern dass es Schemata aufzeigen soll, wie Menschen sich unglücklich machen. So hilft das Buch, solche Mechanismen des Unglücklichseins zu erkennen und zu vermeiden. Es ist ein Plädoyer für das Glücklichsein, sagt der Autor, der meint, jeder Mensch möchte doch glücklich sein. Wie dies funktionieren kann, zeigt Dantse dem Leser in seinem bereits erschienen Praxisbuch Die 4 Glückssäulen der Primitiven: Glücksarchitekten, Glückstechniker, Glücksarbeiter und Glückshelfer ermöglichen dir, glücklich zu sein und es zu bleiben, egal was geschieht. Dantse Dantse, der aus Kamerun stammt, in Darmstadt lebt und als erster Afrikaner in Deutschland einen deutschsprachigen Buchverlag gegründet hat, erweitert mit seinen afrikanisch inspirierten Büchern über Gesundheit, Kindererziehung, Psychologie das Wissen der Leser und ist somit ein Beispiel für den erfolgreichen Austausch von kulturellen Gütern zwischen Zuwanderern und Deutschen - ein Plus für die Gesellschaft. "Ich hasse glückliche Menschen" ist ein besonderes, innovatives und afrikanisch inspiriertes Buch, dessen Geschichten alle auf wahren Begebenheiten beruhen.



Über den Autor



Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern, eine Art von Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert. Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten "normalen" Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.



Ale erster Afrikaner, der einen in Deutschland einen Buchverlag, indayi edition, gegründet hat und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln, Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern - seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, von seinen eigenen Erfahrungen und Experimenten, von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt hilft er durch sein Coaching Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe.



Dantse Dantse: "Ich hasse glückliche Menschen" Jeder ist seines Unglückes Schmied oder Wie mache ich mich richtig unglücklich? 12 wahre Geschichten aus dem Alltag - Ein Plädoyer für das Glücklichsein. Erschienen am 10. Mai 2016 bei indayi edition, Darmstadt. Taschenbuch, 232 Seiten, 14,99EUR. ISBN 978-3-946551-46-1. Auch als eBook erhältlich



Das Buch kann man über jede Buchhandlung beziehen, sowie auf der Verlagshomepage www.indayi.de oder bei amazon.de und anderen online-Buchshops.



